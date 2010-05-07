Panel de acciones y detalles
10º CAMPEONATO LUJANENSE DE CICLISMO RURAL, 1er. FECHA
dom. 7 de mayo de 2017, 10:00 – 18:00 ART
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Descripción
EL ROTARY CLUB LUJÁN HA REALIZADO CARERAS DE RURAL BIKE DURANTE 12 AÑOS. LUEGO DE UN IMPASSE HEMOS RETORNADO LANZADO ESTE 10mo. CAMPEONATO, QUE TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EL DEPORTE Y GENERAR FONDOS QUE SERÁN APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE VIAL INFANTIL, PARA ASI COLABORAR EN QUE CADA DÍA SEAMOS MAS CONSCIENTES Y NOS CUIDEMOS ENTRE TODOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS QUE NOS MOVEMOS. AGRADECEMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN E INVITAMOS A QUE DIFUNDAN ESTE EVENTO
LA UBICACION DEL PREDIO ES COLECTORA SUR DE LA RUTA NAC. Nº 5, KM 75,5 JÁUREGUI
CREEMOS SERÁ IMPORTANTE PROVEERSE DE REPELENTE PARA MOSQUITOS
HABRÁ SORTEOS DE ACCESORIOS DE LA FIRMA VENZO Y DE OTROS PATROCINADORES
EL DÍA DOMINGO SE INSCRIBIRÁ:
DESDE LA HORA 08:30 HASTA LA HORA 10:00 A QUIENES PARTICIPEN EN LA PRIMER MANGA, SIENDO EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN $ 350,00. PARA PROMOCIONALES Y MENORES, EL RESTO $ 450,00
DESDE LA HORA 10:30 HASTA LA HORA 13:00 A QUIENES PARTICIPEN EN LA SEGUNDA MANGA, SIENDO EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN $ 450,00.
LA RESTRICCIÓN EN EL HORARIO DE INSCRIPCIÓN ES POR LA OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA EN TIEMPO, DE QUIENES SE INSCRIBEN EN EL DÍA DE LA CARRERA Y ADEMÁS CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE LARGADA.
LAS INSCRIPCIONES SON INSTRANFERIBLES Y EN CASO DE AUSENCIA NO SE REINTEGRARÁN, EN CASO DE SUSPENSIÓN POR LLUVIA U OTRA RAZÓN, PODRÁN SER TRANSFERIDAS A OTRA PERSONA QUIEN PARTICIPARÁ EN LA NUEVA FECHA A DESIGNAR.
PREMIOS
SE PREMIARÁ CON COPAS A QUIENES SE UBIQUEN EN LOS PUESTOS DE PRIMERO A QUINTO DE TODAS LAS CATEGORÍAS Y MEDALLAS PARA QUIENES LO HAGAN DEL SEXTO AL DÉCIMO PUESTO EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS.
EN EL CASO DE LA CATEGORÍA PROMOCIONALES, ADEMAS, SE PREMIARÁ AL PRIMER COMPETIDOR LOCAL EN CLASIFICAR, TANTO EN LA CATEGORÍA DAMAS, COMO EN LA CATEGORÍA CABALLEROS.
AL FINALIZAR EL CAMPEONATO SE ENTREGARÁN COPAS Y MEDALLAS DE LA MISMA MANERA QUE EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS.
LA ÚNICA CATEGORÍA QUE TENDRÁ PREMIOS EN EFECTIVO POR EL CAMPEONATO SERÁ LA DENOMINADA ELITE-LIBRE CABALLEROS, SIENDO ESTA LA ESCALA DE PREMIOS:
1ER. PUESTO. $ 6.000,00
2DO. PUESTO: $ 3.000,00
3ER. PUESTO: $ 1.500,00
CONSIDERACIONES GENERALES
HORARIOS DE LARGADAS
HORA 11:00
LARGARÁN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS :
DAMAS ( TODAS ); CABALLEROS MENORES, JUVENILES; MASTER C y D y PROMOCIONALES.
HORA 14:00
LARGARÁN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:
CABALLEROS SUB 23, ELITE LIBRE , MASTER A y B.
EL DÍA DOMINGO SE DEBERÁ FIRMAR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD, RETIRAR EL KIT DE ATENCIÓN Y EL NÚMERO ADJUDICADO QUE DEBERÁ SUJETARSE EN LA PARTE DELANTERA DE LA BICICLETA.
EN CASO DE MENORES DE 18 AÑOS DEBERÁ FIRMAR SU PADRE, MADRE, TUTOR O ENCARGADO
PARA ELLO SE DEBERÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE PAGO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
CIRCUITO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRUEBA
TENDRÁ APROXIMADAMENTE 12 Kms., POR LO QUE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS LO RECORRERÁN DE ESTA MANERA:
PROMOCIONALES ( DAMAS Y CABALLEROS ) Y MENORES: 2 VUELTAS
RESTO DE DAMAS: 4 VUELTAS
CABALLEROS MASTER C Y D: 4 VUELTAS
CABALLEROS JUVENILES: 4 VUELTAS
CABALLEROS SUB 23, ELITE LIBRE Y MASTER A y B: 5 VUELTAS
LAS CARRERAS FINALIZAN A PARTIR DE HABER ARRIBADO EL PRIMER PARTICIPANTE DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS.
LAS CLASIFICACIONES ESTARÁN A CARGO DEL SISTEMA DE CRONOMETRAJE PROVISTO POR INFOBIKER ( SR. ALEJANDRO MORASSUTTI ).
LA FISCALIZACIÓN SERÁ REALIZADA POR UN COMISARIO DEPORTIVO DE LA UCI, QUIÉN SERÁ LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA COMPETENCIA, CON LA FACULTAD DE APLICAR LAS NORMAS PREVISTAS EN LOS REGLAMENTOS UCI.
NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE ACOPLES.
HABRA HIDRATACIÓN, FRUTAS, JUGOS Y DULCE DE MEMBRILLO AL FINALIZAR LA PRUEBA.
EL RECORRIDO ESTARÁ MARCADO CON CARTELES BLANCOIS CON FLECHAS ROJAS.
EN LOS PUNTOS EXTREMOS DEL CIRCUITO HABRA ADEMÁS BANDERILLEROS.
EL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS ESTARÁ CUBIERTO POR INTEGRANTES DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA FLANDRIA.
EN CASO DE ACCIDENTE, LA COBERTURA OFRECIDA ES EL AUXILIO EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS PERSONAS CITADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y EN CASO DE QUE SE NECESITASE UN TRASLADO, ESTE SERÁ DERIVADO AL HOSPITAL MUNICIPAL DE LUJÁN. LA POSTERIOR ATENCIÓN CORRESPONDE DECIDIRLO AL PARTICIPANTE O SUS FAMILIARES UNA VEZ DADO DE ALTA DE ESTE NOSOCOMIO. ES IMPORTANTE NUTRIRSE DE TODA DOCUMENTACIÓN PARA LUEGO SER INFORMADO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA CONTRATADA.
CADA PARTICIPANTE CONTARÁ CON UNA COBERTURA POR ACCIDENTE, QUE INCLUYE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA CON TOPES.
HABRÁ CANTINA CON PRECIOS ACCESIBLES, SIENDO LA UTILIDAD ENTREGADA AL SEÑOR FABIO MARTÍN, CICLISTA DE LA CIUDAD DE LUJÁN QUE FUE ATROPELLADO POR UN VEHÍCULO EN LA RUTA 47 Y DEBE HACER FRENTE A IMPORTANTES GASTOS PARA LOGRAR SU PLENA RECUPERACIÓN.
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